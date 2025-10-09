Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مقيم لتحرشه بالنساء في مكة المكرمة 

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٩ مساءً
ضبط مقيم لتحرشه بالنساء في مكة المكرمة 
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص المقيم من الجنسية الأفغانية، زاهد خان سهير لتحرشه بالنساء.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراء النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

