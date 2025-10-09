ضبط مقيم لتحرشه بالنساء في مكة المكرمة 

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص المقيم من الجنسية الأفغانية، زاهد خان سهير لتحرشه بالنساء.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراء النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.