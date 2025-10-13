Icon

ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

وقالت القوات عبر منصة إكس إن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

