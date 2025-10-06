ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالشرقية

النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج بيع أغلى صقر منغولي بـ 650 ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي حريق في محل تجاري بحي الروابي بالرياض ولا إصابات أنشطة وتجارب تفاعلية تجذب العائلات في معرض الصقور والصيد توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في المنطقة الشرقية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.