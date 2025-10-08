ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في منطقة مكة المكرمة الزراعة الذكية في السعودية.. ثورة خضراء لاستدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي طيران ناس يطلق مسارًا جديدًا بين موسكو وجدة بواقع 3 رحلات أسبوعية بدءًا من 23 ديسمبر السعودية تدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من طرابزون إلى السعودية العالم السعودي عمر ياغي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء 2025 إحباط تهريب 31,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريالًا، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.