ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في منطقة مكة المكرمة Icon الزراعة الذكية في السعودية.. ثورة خضراء لاستدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي Icon طيران ناس يطلق مسارًا جديدًا بين موسكو وجدة بواقع 3 رحلات أسبوعية بدءًا من 23 ديسمبر Icon السعودية تدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى Icon نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من طرابزون إلى السعودية Icon العالم السعودي عمر ياغي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء 2025 Icon إحباط تهريب 31,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان  Icon القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير Icon اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

في غير الأماكن المخصصة لذلك

ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٥ مساءً
ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريالًا، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

