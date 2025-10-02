ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

أمطار على منطقة الباحة حتى المساء السياحة تطلق خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج المؤقتة في مكة والمدينة درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 43 والسودة 12 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب المواطن أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟ وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (11) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.