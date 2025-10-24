ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

بدء أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل هيئة المحاسبين تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود آل سعود العقار تحذر من جمع الأموال بطرق غير نظامية للتطوير العقاري وتحيل حالات إلى الجهات المختصة شرطة الشرقية توضح: ادعاء وافد في محتوى مرئي برغبته في العودة إلى بلده لا صحة له كيف يقاوم مرجان شمال البحر الأحمر الابيضاض؟ الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (25) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.