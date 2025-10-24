Icon

بدء أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية Icon حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل Icon هيئة المحاسبين تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة Icon خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا Icon  فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود آل سعود Icon العقار تحذر من جمع الأموال بطرق غير نظامية للتطوير العقاري وتحيل حالات إلى الجهات المختصة Icon شرطة الشرقية توضح: ادعاء وافد في محتوى مرئي برغبته في العودة إلى بلده لا صحة له Icon كيف يقاوم مرجان شمال البحر الأحمر الابيضاض؟ Icon الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة Icon ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت Icon

حصاد اليوم

ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٨ مساءً
ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

‏‎ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (25) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

