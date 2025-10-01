ضبط مواطن رعي 80 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز السياحة تعتمد سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت المرخصة القبض على وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب داخل أحد مراكز المساج بحائل القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟ بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات مكافحة الفساد: التحقيق مع 387 متهمًا وإيقاف 134 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (80) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.