ضبط مواطن لممارسته صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٣ مساءً
ضبط مواطن لممارسته صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في حقل بمنطقة تبوك، مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (994) و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

