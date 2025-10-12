Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن مخالف بحوزته أسماك مصيدة بمكة المكرمة

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٦ مساءً
ضبط مواطن مخالف بحوزته أسماك مصيدة بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح وبحوزته أسماك مصيدة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع، الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (994) و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
3 عمليات نوعية.. إحباط تهريب 736 كيلوجرامًا من القات المخدر 

3 عمليات نوعية.. إحباط تهريب 736 كيلوجرامًا من القات المخدر 

13 ساعة من الأمطار على مكة

13 ساعة من الأمطار على مكة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر 
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم
عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
السعودية اليوم

عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
حرس الحدود يحبط تهريب 72200 قرص محظور بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يحبط تهريب 72200 قرص محظور...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 7 مخالفين لتهريبهم 105 كجم من القات المخدر
السعودية اليوم

في قبضة الأمن.. 7 مخالفين لتهريبهم 105...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع 
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء...

السعودية اليوم