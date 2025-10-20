ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بتبوك طرح 42 مشروعًا عبر منصة استطلاع تنبيه من رياح شديدة تحجب الرؤية على حائل إطلاق برنامج التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم هل يمكن لمن ترك العمل الحصول على دعم ساند؟ هل إيقاف الخدمات يؤثر على استحقاق دعم ريف؟ بريطانيا تمنح قواتها صلاحيات لإسقاط المسيّرات فورًا فلكية جدة: ذروة زخة شهب الجباريات تزين سماء المملكة الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة الإعصار فنغشن
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.