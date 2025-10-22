Icon

للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟ Icon فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية Icon ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة Icon الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح Icon اعتماد التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية Icon نادي الصقور: جولات ميدانية لتقديم خدمة تصحيح أوضاع الصقور في 8 مدن Icon الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة العشرين Icon تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026 Icon ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في غير الأماكن المخصصة لها

ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٢ مساءً
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزّهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد