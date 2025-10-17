Icon

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

