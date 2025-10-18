ضبط موقعين لتعبئة البيض وتعديل تواريخ الصلاحية وإتلاق 69 ألف منتج فاسد بجدة

ضبطت أمانة محافظة جدة، موقعين يُمارسان نشاطًا مخالفًا يتمثل في تخزين وتعبئة البيض وتعديل تواريخ صلاحيته، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها الأمانة بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة، بهدف رصد الأنشطة غير النظامية والحفاظ على سلامة الأغذية وصحة المستهلكين.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبلدية الجامعة الفرعية، والدفاع المدني، أسفرت عن ضبط موقع أول عبارة عن سكن للعمالة مكوَّن من دور واحد، عُثر بداخله على مستودعين يُستخدمان لأغراض مخالفة، أحدهما لتخزين كراتين البيض الفارغة، والآخر لتعبئة البيض وتعديل تواريخ الإنتاج والانتهاء باستخدام أختام خاصة.

إتلاق 69 ألف منتج فاسد بجدة

وبيَّنت أن الفرق الميدانية ضبطت أيضًا مركبتين تُستخدمان في نقل المنتجات المخالفة، وجرى إتلاف جميع الكميات المضبوطة داخل الموقع والمركبتين، والبالغة 69,440 بيضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أسفرت مداهمة موقعٍ آخر عبارة عن عمارة سكنية مجاورة تُستغل من قِبل عمالة مخالفة لتغليف البيض وتعديل تواريخ صلاحيته، عن مصادرة مكينة تغليف أطباق البيض والعثور على نحو 40 ألف ملصق للمنتج النهائي وختم لطباعة التواريخ، حيث تولّت بلدية الجامعة الفرعية إتلاف جميع المضبوطات.

وأكّدت أمانة جدة أن هذه الجهود تأتي في إطار الحملات الرقابية المشتركة التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من الممارسات غير النظامية في تداول الأغذية، وضمان سلامة المنتجات الغذائية وصحة المستهلك، داعيةً السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواقع أو أنشطة مخالفة عبر قنواتها الرسمية.