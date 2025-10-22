ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2 إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟ فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية
ضبطت شرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدا لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة.
