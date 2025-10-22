ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير

ضبطت شرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدا لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة.