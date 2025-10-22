Icon

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدا لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة.

