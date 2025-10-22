Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٦ مساءً
ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة عسير، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدًا لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إنه تم إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما استُكملت الإجراءات البلدية بتطبيق العقوبات المقررة على المركز بالتنسيق مع أمانة المنطقة.

