ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير

ضبطت شرطة منطقة عسير، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدًا لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).
وقال الأمن العام عبر منصة إكس إنه تم إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما استُكملت الإجراءات البلدية بتطبيق العقوبات المقررة على المركز بالتنسيق مع أمانة المنطقة.