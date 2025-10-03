ضبط 2174 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنفيذ حملة ميدانية شاملة استهدفت المركبات المخالفة التي تشغل المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه جرى خلال الحملة ضبط 2174 مركبة ارتكب أصحابها مخالفة الوقوف في هذه المواقع المخصصة، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية لضبط مثل هذه المخالفات.

وشددت إدارات المرور على ضرورة التزام قائدي المركبات بالأنظمة المرورية وعدم التعدي على حقوق هذه الفئة، داعية الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات التي تكفل سلامة وانسيابية الحركة المرورية.