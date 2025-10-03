Icon

ضبط 2174 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
ضبط 2174 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنفيذ حملة ميدانية شاملة استهدفت المركبات المخالفة التي تشغل المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه جرى خلال الحملة ضبط 2174 مركبة ارتكب أصحابها مخالفة الوقوف في هذه المواقع المخصصة، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية لضبط مثل هذه المخالفات.

وشددت إدارات المرور على ضرورة التزام قائدي المركبات بالأنظمة المرورية وعدم التعدي على حقوق هذه الفئة، داعية الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات التي تكفل سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

