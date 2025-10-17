ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لرصد وضبط المركبات المخالفة التي استخدم أصحابها المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق.
وبحسب ما ذكرت إدارة المرور على منصة إكس، أسفرت الحملة عن ضبط 2281 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة، في مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المرورية.
يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.