ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لرصد وضبط المركبات المخالفة التي استخدم أصحابها المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق.

وبحسب ما ذكرت إدارة المرور على منصة إكس، أسفرت الحملة عن ضبط 2281 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة، في مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المرورية.

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

