ضبط 4 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك دون تصريح 

فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت السعودية وباكستان تتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أكثر من 997 حديقة عامة ومتنزهًا و14 واجهة بحرية بالشرقية لاستقبال الزوار تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12 الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة بيش بمنطقة جازان (4) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح بمنطقة محظورة، وبحوزتهم أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.