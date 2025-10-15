ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك

ضبطت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، أربعة وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.