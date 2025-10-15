Icon

ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، أربعة وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

