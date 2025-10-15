ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
ضبطت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، أربعة وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية.
وقال الأمن العام عبر منصة إكس أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.