ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية، والهندية، والصومالية، واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض.
وأوضحت القوات أنها ضبطت (8) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، وطبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثّةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة، أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.