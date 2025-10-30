ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل

انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق يزيد الراجحي يرفع جاهزيته في باها القصيم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير تدشين خدمة راصد الذكية للتحقق من الأدوية المقيّدة لزوار السعودية مساعي تختتم برنامج “نماء واكتفاء 9” بتمكين 32 مستفيدة وتأهيلهن لسوق العمل ينبع أعلى درجة حرارة اليوم بـ39 درجة والسودة 8 مئوية وزير الشؤون الإسلامية يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون في الباحة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تكسير الصخور ونقلها، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.