Icon

انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات Icon سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء Icon ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق Icon يزيد الراجحي يرفع جاهزيته في باها القصيم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير Icon تدشين خدمة راصد الذكية للتحقق من الأدوية المقيّدة لزوار السعودية Icon مساعي تختتم برنامج “نماء واكتفاء 9” بتمكين 32 مستفيدة وتأهيلهن لسوق العمل Icon ينبع أعلى درجة حرارة اليوم بـ39 درجة والسودة 8 مئوية Icon وزير الشؤون الإسلامية يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون في الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٠ مساءً
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تكسير الصخور ونقلها، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء 

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء 

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء 
السعودية اليوم

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة...

السعودية اليوم
أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية
السعودية اليوم

أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية...

السعودية اليوم
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
السعودية اليوم

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

السعودية اليوم
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل
السعودية اليوم

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل

السعودية اليوم