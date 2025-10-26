تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل ضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية بالمدينة المنورة 64 مزادًا عقاريًا لبيع 616 أصلًا في مختلف مناطق المملكة بيع صقرين بـ 578 ألف ريال في الليلة الـ 13 لمزاد نادي الصقور المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة 156 مليون ريال حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا أطعمة شائعة تخفض ضغط الدم خلال أسبوعين وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة (6) مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، واستخدامهم أدوات محظورة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.