ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٩ مساءً
ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 12 أكتوبر حتى السبت 18 أكتوبر 2025، ضمن جهودها المستمرة للحد من المخالفات المرورية وتعزيز مستوى السلامة على الطرق.

نتائج الحملة

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة في مناطق المملكة كافة، حيث جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بعدد 2,625 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,932 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ511 دراجة، فيما توزعت باقي الضبطيات على العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والطائف والقصيم وعسير وتبوك وعدد من المناطق الأخرى.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة ميدانية مكثفة تهدف إلى الحد من السلوكيات المرورية غير النظامية، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين بما يسهم في رفع مستوى الانضباط المروري وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت الإدارة استمرار جهودها في متابعة كل ما من شأنه الإخلال بالأنظمة والتعليمات، داعية جميع قائدي المركبات والدراجات إلى الالتزام بالقواعد المرورية والتعاون مع رجال المرور لضمان بيئة آمنة ومنضبطة على الطرق في مختلف مناطق المملكة.

