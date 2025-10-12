Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ مساءً
ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
المواطن - فريق التحرير

نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 5 أكتوبر إلى السبت 11 أكتوبر 2025م، وأسفرت عن ضبط (6,337) دراجة مخالفة.

وبحسب المرور عبر منصة إكس، تصدرت منطقة الرياض المخالفات بعدد (3,066) دراجة، تلتها محافظة جدة بـ(1,984) دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ(445) دراجة، في حين تنوعت الأرقام في بقية المناطق، حيث سجلت المدينة المنورة (209)، والعاصمة المقدسة (173).

وبعدها منطقة عسير (104)، والقصيم (91)، والطائف (91)، وتبوك (69)، وجازان (48).

 

