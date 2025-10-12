ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 5 أكتوبر إلى السبت 11 أكتوبر 2025م، وأسفرت عن ضبط (6,337) دراجة مخالفة.
وبحسب المرور عبر منصة إكس، تصدرت منطقة الرياض المخالفات بعدد (3,066) دراجة، تلتها محافظة جدة بـ(1,984) دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ(445) دراجة، في حين تنوعت الأرقام في بقية المناطق، حيث سجلت المدينة المنورة (209)، والعاصمة المقدسة (173).
وبعدها منطقة عسير (104)، والقصيم (91)، والطائف (91)، وتبوك (69)، وجازان (48).