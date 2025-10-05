ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.
واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 28 سبتمبر 2025 إلى السبت 4 أكتوبر 2025.
وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.