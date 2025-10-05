Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٥ مساءً
ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 28 سبتمبر 2025 إلى السبت 4 أكتوبر 2025.

وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.

