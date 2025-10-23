Icon

ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في الرياض

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في الرياض
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (11) معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

