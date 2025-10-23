بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد في الدمام ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في الرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن 59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة فأكثر أسبوعيًّا بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا السواحه يناقش تعزيز الشراكة بين السعودية وأمريكا في الابتكار والتقنيات النظيفة تراجع سعر الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار أسعار النفط تقفز 3% درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وينبع 39 درجة والسودة 7
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (11) معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.