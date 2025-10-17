Icon

ضوابط الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ صباحاً
ضوابط الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق
المواطن - فريق التحرير

شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة على الطرق.

وأكدت إدارة المرور عبر منصة إكس أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق وقاية وأمان، مع مراعاة اتباع الضوابط اللازمة قبل تغيير المسار.

كذلك شددت إدارة المرور على أهمية إعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بين المسارات بوقت كاف، والتأكد كذلك من عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المطلوب الانتقال له، وخلوه من المركبات.

