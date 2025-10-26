Icon

ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء Icon خطوات إصدار نسخة محدّثة من شهادة الميلاد عبر أبشر Icon جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات Icon ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث Icon مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ Icon برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية Icon مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك”​ Icon “بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد Icon الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الهدف من الإجراءات هو ضمان علاقة تعاقدية واضحة

ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٨ مساءً
ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت منصة إيجار الضوابط الجديدة الخاصة بآلية التجديد التلقائي لعقود الإيجار وطرق إلغائها، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان علاقة تعاقدية واضحة ومستقرة تحفظ حقوق كلٍّ من المؤجر والمستأجر، وتحدّ من النزاعات المحتملة.

وبيّنت المنصة أن جميع عقود الإيجار في مدن المملكة تُجدّد تلقائيًا ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بـ 60 يومًا على الأقل، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.

قد يهمّك أيضاً
إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد

إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد

خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا

خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا

ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض

كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:

-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.

-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.

-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد
السعودية اليوم

إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال...

السعودية اليوم
خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا
أخبار رئيسية

خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل...

أخبار رئيسية