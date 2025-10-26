ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء خطوات إصدار نسخة محدّثة من شهادة الميلاد عبر أبشر جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك” “بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر
أوضحت منصة إيجار الضوابط الجديدة الخاصة بآلية التجديد التلقائي لعقود الإيجار وطرق إلغائها، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان علاقة تعاقدية واضحة ومستقرة تحفظ حقوق كلٍّ من المؤجر والمستأجر، وتحدّ من النزاعات المحتملة.
وبيّنت المنصة أن جميع عقود الإيجار في مدن المملكة تُجدّد تلقائيًا ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بـ 60 يومًا على الأقل، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:
-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.
-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.
-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.