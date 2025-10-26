ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء

أوضحت منصة إيجار الضوابط الجديدة الخاصة بآلية التجديد التلقائي لعقود الإيجار وطرق إلغائها، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان علاقة تعاقدية واضحة ومستقرة تحفظ حقوق كلٍّ من المؤجر والمستأجر، وتحدّ من النزاعات المحتملة.

وبيّنت المنصة أن جميع عقود الإيجار في مدن المملكة تُجدّد تلقائيًا ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بـ 60 يومًا على الأقل، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.

ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض

كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:

-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.

-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.

-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.