Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضوابط المسافة الآمنة أثناء القيادة

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
ضوابط المسافة الآمنة أثناء القيادة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة على الطرق، مشددة على أن هذا السلوك يُعد من أهم عوامل الأمان التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن ترك مسافة كافية بين المركبة والأخرى التي تسير أمامها يمنح السائق الوقت الكافي للتفاعل مع أي موقف طارئ أو مفاجئ على الطريق، سواء كان تباطؤ المركبة الأمامية أو توقفها المفاجئ، مما يساعد في تفادي الاصطدام وتقليل الخسائر.

قد يهمّك أيضاً
المرور تناشد سائقي المركبات بعدم قطع صفوف الطلاب حفاظًا على سلامتهم

المرور تناشد سائقي المركبات بعدم قطع صفوف الطلاب حفاظًا على سلامتهم

المرور: طرح مزاد اللوحات المميّزة عبر أبشر

المرور: طرح مزاد اللوحات المميّزة عبر أبشر

ويختلف تقدير المسافة الآمنة بحسب سرعة المركبة وظروف الطريق والعوامل الجوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
السعودية اليوم

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية...

السعودية اليوم
انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض
السعودية اليوم

انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء...

السعودية اليوم
المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر
السعودية اليوم

المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات...

السعودية اليوم
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا 
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا 

السعودية اليوم