ضوابط المسافة الآمنة أثناء القيادة

أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة على الطرق، مشددة على أن هذا السلوك يُعد من أهم عوامل الأمان التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن ترك مسافة كافية بين المركبة والأخرى التي تسير أمامها يمنح السائق الوقت الكافي للتفاعل مع أي موقف طارئ أو مفاجئ على الطريق، سواء كان تباطؤ المركبة الأمامية أو توقفها المفاجئ، مما يساعد في تفادي الاصطدام وتقليل الخسائر.
ويختلف تقدير المسافة الآمنة بحسب سرعة المركبة وظروف الطريق والعوامل الجوية.