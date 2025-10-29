طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.

ونوهت إدارة المرور عبر منصة إكس إلى أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ويمكن الوصول للخدمة عن طريق دخول المستفيد إلى منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، ومن ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.