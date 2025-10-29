طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه أمانة العاصمة المقدسة تطبق الإجراءات التصحيحية على المنشآت التجارية ترقب خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اليوم تعليم الشمالية يعلن مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي بالمدارس النفط يتراجع بنحو 2% مع تقييم أثر العقوبات على روسيا وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق اكتشاف مؤشر بيولوجي لتسارع شيخوخة الدماغ ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.
ونوهت إدارة المرور عبر منصة إكس إلى أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
ويمكن الوصول للخدمة عن طريق دخول المستفيد إلى منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، ومن ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.