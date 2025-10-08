طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن طرح المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا

وبينت إدارة المرور، أن الوصول إلى الخدمة يكون بدخول منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي واختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.