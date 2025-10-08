Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد Icon الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين Icon وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة في مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن طرح المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا

قد يهمّك أيضاً
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

وبينت إدارة المرور، أن الوصول إلى الخدمة يكون بدخول منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي واختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد