لإبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها

طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها اشتراطات مغاسل الموتى

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
المواطن - واس

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 24 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل الأطر التنظيمية للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية) التي تهدف من خلاله هيئة السوق المالية إلى تعديل الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بما يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 31 أكتوبر 2025م.

مشروعات عديدة

وطرح مركز التأمين الصحي الوطني عبر المنصة مشروع (لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة)؛ بهدف إصدار لائحة تنظيمية تهدف إلى بيان المؤسسات المعتمدة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 أكتوبر 2025م.

وشهدت المنصة طرح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها لمشروع (دليل تسجيل الأعداء الحيوية)؛ الذي يهدف من خلاله المركز إلى تنظيم ومراقبة وتتبع الأعداء الحيوية على طول سلسلة الإمداد داخل المملكة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 20 أكتوبر 2025م.

من جانبها طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع (اشتراطات مغاسل الموتى) التي تهدف من خلاله إلى ضبط وتنظيم إنشاء مباني مغاسل الموتى حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 13 أكتوبر 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

