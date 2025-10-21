طرح 36 فرصة للاستثمار في الحدائق العامة بجدة

طرحت أمانة محافظة جدة 36 فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجموعة من الحدائق والمرافق العامة بمساحة إجمالية تتجاوز 600 ألف متر مربع، وذلك عبر البوابة الموحدة للاستثمار “فرص”.

وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص تأتي في إطار إستراتيجيتها لتعزيز الاستثمار والتنمية، بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر مبادرات نوعية تحقق الاستدامة المالية والتشغيلية، وتسهم في تحسن المشهد الحضري والرقي بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّنت أن الفرص تشمل أنشطة تجارية, وتعليمية, ورياضية, وترفيهية, واجتماعية, وتشغيل مواقف سيارات ومرافق عامة، مشيرةً إلى أن هذه الفرص تتوزع في نطاق سبع بلديات فرعية في كل من: طيبة، ذهبان، جدة الجديدة، المطار، أبحر، أم السلم، والعزيزية، فيما تصل مدد العقود الاستثمارية إلى 25 سنة.

ودعت الأمانة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص وتقديم العروض قبل انتهاء المواعيد المحددة خلال شهر ديسمبر 2025.