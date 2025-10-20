Icon

لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

طرح 42 مشروعًا عبر منصة استطلاع

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
طرح 42 مشروعًا عبر منصة استطلاع
المواطن - فريق التحرير

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 42 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 22 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية)، الذي تهدف من خلاله الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين إلى تنظيم مهنة المراجعة الداخلية وإتاحة إطار مهني وتنظيمي يضمن جودة الأداء، ويعزز موثوقية مخرجات المراجعة الداخلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 أكتوبر 2025م.

مشاريع عبر منصة استطلاع

وطرحت الهيئة العامة للأوقاف عبر المنصة مشروع (لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية)؛ بهدف تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 أكتوبر 2025م.

وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للعقار لمشروع (جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 29 أكتوبر 2025م.

من جانبه طرح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشروع (الاشتراطات والضوابط للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة)؛ الذي يهدف من خلاله إلى تنظيم إجراءات منح ترخيص إقامة المحمية الخاصة وفقًا لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) ولائحته التنفيذية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 أكتوبر 2025م.

وطرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر المنصة مشروع (تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية)؛ بهدف تنظيم إجراءات تسجيل مزود سعات محطات الاتصالات الفضائية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 نوفمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة استطلاع؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

