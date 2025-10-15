Icon

طرق الإخلاء الصحيحة في حال وقوع أي حادث حريق

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
طرق الإخلاء الصحيحة في حال وقوع أي حادث حريق
المواطن - فريق التحرير

استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني طرق الإخلاء الصحيحة في حال وقوع أي حادث حريق.

وقال المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إنه يجب اتباع التعليمات الآتية عند وقوع حريق:

– اتخاذ وتحديد الممرات والمخارج الأمنة.

– استخدام السلالم وعدم استخدام المصاعد.

– التوجه إلى نقطة التجمع، والتأكد من وصول كافة الأفراد للموقع.

– عدم الرجوع إلى موقع الحادث نهائيًا.

