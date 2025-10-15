ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني طرق الإخلاء الصحيحة في حال وقوع أي حادث حريق.
وقال المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إنه يجب اتباع التعليمات الآتية عند وقوع حريق:
– اتخاذ وتحديد الممرات والمخارج الأمنة.
– استخدام السلالم وعدم استخدام المصاعد.
– التوجه إلى نقطة التجمع، والتأكد من وصول كافة الأفراد للموقع.
– عدم الرجوع إلى موقع الحادث نهائيًا.