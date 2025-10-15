استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني طرق الإخلاء الصحيحة في حال وقوع أي حادث حريق.

وقال المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إنه يجب اتباع التعليمات الآتية عند وقوع حريق:

– اتخاذ وتحديد الممرات والمخارج الأمنة.

– استخدام السلالم وعدم استخدام المصاعد.

– التوجه إلى نقطة التجمع، والتأكد من وصول كافة الأفراد للموقع.

– عدم الرجوع إلى موقع الحادث نهائيًا.