Icon

طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام Icon فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم Icon ضبط 4 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك دون تصريح  Icon فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق Icon اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت Icon السعودية وباكستان تتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين Icon أكثر من 997 حديقة عامة ومتنزهًا و14 واجهة بحرية بالشرقية لاستقبال الزوار Icon تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12 Icon الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٤ مساءً
طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان من أبرز الطرق في مكة المكرمة، ويمثل شريانًا حيويًا لحركة الحجاج والمعتمرين القادمين من جدة عبر نقطة تفتيش الشميسي حتى المسجد الحرام، إذ يعـدّ هذا الطريق من أهم المسارات التي تستخدم لنقل الحجاج والمعتمرين القادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو من ميناء جدة الإسلامي، وهو طريق إستراتيجي لاستخدام الحافلات والمركبات الرسمية، وكذلك الطوارئ والإسعافات.

وجاءت تسمية الطريق بناءً على اقتراح تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، تقديرًا لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، وفي سياق المشروعات التطويرية الطموحة ضمن رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً
الانتهاء من تركيب لوحات طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في المدينة المنورة

الانتهاء من تركيب لوحات طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز...

طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة

طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية...

ويمتد الطريق لمسافة تُقدّر بنحو 23 كم، يبدأ من نقطة تفتيش الشميسي الواقعة على الطريق السريع بين جدة ومكة، ويمر عبر بوابة مكة المكرمة ذات التصميم المعماري الإسلامي اللافت، ثم يلتقي بـ الطريق الدائري الرابع المعروف بـ طريق علي بن أبي طالب، قبل أن يصل إلى المنطقة المركزية حول المسجد الحرام.

تصميم حديث ومتطور

ويتميز طريق الأمير محمد بن سلمان بتصميمه الحديث والمتطور، حيث يتكون من عدة مسارات للسيارات باتجاهين، وجُهز بأحدث التقنيات المرورية وأنظمة الإضاءة والإشارات المرورية، مما يضمن السلامة والأمان للمسافرين وضيوف الرحمن، كما يشكل إضافة هامة للبنية التحتية للمملكة، حيث يسهم في تسهيل حركة النقل والتنقل بين المدن الرئيسية، بفضل العديد من المنافذ والمخارج التي وُفرت للسماح بالدخول والخروج بسهولة.

وعلاوة على ذلك، يسهم هذا الطريق في تطوير القطاع السياحي بالمنطقة، حيث يتمتع السائحون بفرصة زيارة المدينتين الهامتين بسهولة ويسر، ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار في المناطق المحيطة به.

ويوفر الطريق أيضًا مجموعة من المرافق والخدمات التي تضيف راحة ملاءمة للمسافرين؛ إذ يحوي محطات الوقود والمطاعم والمحال التجارية، إضافة إلى مناطق استراحة ونقاط مراقبة، بهدف تلبية احتياجات السائقين وتحسين تجربة السفر بشكل عام، وتعزز السلامة والأمان على الطريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد