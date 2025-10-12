طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.