تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٤ صباحاً
طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية الغربية من ساحل البحر الأحمر والجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 33) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

