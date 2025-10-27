طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق

الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وكوبا جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ في حائل سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية الغربية من ساحل البحر الأحمر والجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا بوجه عام على باقي مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 33) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.