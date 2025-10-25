Icon

تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١١ صباحاً
طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

