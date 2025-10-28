طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، غارات على مدينة غزة، وفق ما أفاد شهود لوكالة رويترز، وذلك بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش بتنفيذ هجمات “قوية” في غزة على الفور.

وتفصيلا، شن طيران الاحتلال غارة على محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقصفت بالمدفعية على شرق دير البلح وسط القطاع.

غارات على غزة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عزمها شن هجوم على قطاع غزة عقب حادث رفح الذي وقع مؤخراً.

كما أوضحت القناة أن القيادة الإسرائيلية قررت توسيع نطاق المنطقة التي تسيطر عليها داخل القطاع، في إطار ما وصفته بـ”إعادة الانتشار العسكري”.

وأضافت هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري تنسيقاً مع الإدارة الأميركية بشأن قرار توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات المرتقبة أو موعدها.

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حركة حماس ستدفع ثمناً باهظاً لمهاجمتها جنوداً إسرائيليين وخرقها للاتفاق، مؤكداً أن إسرائيل سترد بقوة هائلة على الهجوم الذي وصفه بأنه تجاوز صارخ لخط أحمر، وفقا لـ”العربية”.

وكان نتنياهو اتهم في وقت سابق اليوم، حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، متوعداً بالرد. وقال إن حماس سلمت بقايا “جثة رهينة تم بالفعل العثور على رفاته من قبل الجيش الإسرائيلي” سابقاً. وأكد أنه سيبحث مع المؤسسة الأمنية رد الحكومة على “انتهاكات” حماس، وفق تعبيره.