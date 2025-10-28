Icon

Icon مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل Icon أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب  Icon مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي Icon ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم Icon طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة Icon تجمع طبي يناقش مستقبل رعاية الأورام النسائية والوراثية.. الخميس Icon أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية Icon القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك Icon الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ مساءً
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة
المواطن - فريق التحرير

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، غارات على مدينة غزة، وفق ما أفاد شهود لوكالة رويترز، وذلك بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش بتنفيذ هجمات “قوية” في غزة على الفور.

وتفصيلا، شن طيران الاحتلال غارة على محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقصفت بالمدفعية على شرق دير البلح وسط القطاع.

وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

خبير دولي يحذر من خطر المخلّفات الحربية في غزة

خبير دولي يحذر من خطر المخلّفات الحربية في غزة

غارات على غزة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عزمها شن هجوم على قطاع غزة عقب حادث رفح الذي وقع مؤخراً.

كما أوضحت القناة أن القيادة الإسرائيلية قررت توسيع نطاق المنطقة التي تسيطر عليها داخل القطاع، في إطار ما وصفته بـ”إعادة الانتشار العسكري”.

وأضافت هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري تنسيقاً مع الإدارة الأميركية بشأن قرار توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات المرتقبة أو موعدها.

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حركة حماس ستدفع ثمناً باهظاً لمهاجمتها جنوداً إسرائيليين وخرقها للاتفاق، مؤكداً أن إسرائيل سترد بقوة هائلة على الهجوم الذي وصفه بأنه تجاوز صارخ لخط أحمر، وفقا لـ”العربية”.

وكان نتنياهو اتهم في وقت سابق اليوم، حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، متوعداً بالرد. وقال إن حماس سلمت بقايا “جثة رهينة تم بالفعل العثور على رفاته من قبل الجيش الإسرائيلي” سابقاً. وأكد أنه سيبحث مع المؤسسة الأمنية رد الحكومة على “انتهاكات” حماس، وفق تعبيره.

