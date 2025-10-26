طيران ناس يتوج كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

توج طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2025 وفق منظمة جوائز السفر العالمية World Travel Award ، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي.

وتم إعلان فوز طيران ناس خلال حفل أقيم في دبي اليوم، بحضور مسؤولي كبرى شركات الطيران وممثلي الصناعة، في تتويج يسلط الضوء على التزام طيران ناس بالتميز التشغيلي ورضا العملاء، وجهوده المستمرة للإسهام في ربط العالم بالمملكة.

وتحتفي جوائز السفر العالمية، التي تأسست عام 1993، بالتميز في صناعات السفر والسياحة والضيافة، وأصبحت معياراً عالمياً للتميز في الصناعة، حيث تقوم باختيار الفائزين بعد عملية تصويت تستمر لعدة أشهر بمشاركة المسافرين والعاملين والخبراء في القطاع.

وخلال العام 2025 حقق طيران ناس نمواً في قدراته التشغيلية من خلال الاستثمار المستمر في توسيع الأسطول والشبكة، حيث تم توسيع الأسطول التشغيلي إلى 66 طائرة، بينما أطلق طيران ناس 15 مساراً جديداً، و7 وجهات إلى 6 دول في النصف الأول من عام 2025.

وطيران ناس هو الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.