Icon

ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء Icon خطوات إصدار نسخة محدّثة من شهادة الميلاد عبر أبشر Icon جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات Icon ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث Icon مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ Icon برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية Icon مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك”​ Icon “بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد Icon الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للعام الـ 11 على التوالي وفق منظمة السفر العالمي WTA

طيران ناس يتوج كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٩ مساءً
طيران ناس يتوج كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

مواضيع ذات علاقة

توج طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2025 وفق منظمة جوائز السفر العالمية World Travel Award ، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي.

وتم إعلان فوز طيران ناس خلال حفل أقيم في دبي اليوم، بحضور مسؤولي كبرى شركات الطيران وممثلي الصناعة، في تتويج يسلط الضوء على التزام طيران ناس بالتميز التشغيلي ورضا العملاء، وجهوده المستمرة للإسهام في ربط العالم بالمملكة.

قد يهمّك أيضاً
اللجنة السعودية للبادل توقّع اتفاقية شراكة مع طيران ناس كناقل جوي رسمي

اللجنة السعودية للبادل توقّع اتفاقية شراكة مع طيران ناس كناقل جوي رسمي

طيران ناس يدشن أول منطقة لتسجيل المسافرين الأطفال وعائلاتهم في مطار جدة

طيران ناس يدشن أول منطقة لتسجيل المسافرين الأطفال وعائلاتهم في مطار جدة

وتحتفي جوائز السفر العالمية، التي تأسست عام 1993، بالتميز في صناعات السفر والسياحة والضيافة، وأصبحت معياراً عالمياً للتميز في الصناعة، حيث تقوم باختيار الفائزين بعد عملية تصويت تستمر لعدة أشهر بمشاركة المسافرين والعاملين والخبراء في القطاع.

وخلال العام 2025 حقق طيران ناس نمواً في قدراته التشغيلية من خلال الاستثمار المستمر في توسيع الأسطول والشبكة، حيث تم توسيع الأسطول التشغيلي إلى 66 طائرة، بينما أطلق طيران ناس 15 مساراً جديداً، و7 وجهات إلى 6 دول في النصف الأول من عام 2025.

وطيران ناس هو الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللجنة السعودية للبادل توقّع اتفاقية شراكة مع طيران ناس كناقل جوي رسمي
السعودية اليوم

اللجنة السعودية للبادل توقّع اتفاقية شراكة مع...

السعودية اليوم