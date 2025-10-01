طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا، عاصمة كوسوفو وأكبر مدنها، اعتبارًا من الأول من أكتوبر، لتوسيع شبكته في أوروبا بما يتواءم مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران ومستهدفات رؤية 2030.

وبدأ طيران ناس يوم الأربعاء الموافق أول أكتوبر 2025، تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار آدم يشاري الدولي في بريشتينا. وفي نفس اليوم، أُقيم حفل إطلاق الرحلة الأولى في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات جدة. وقُدّمت الهدايا للمسافرين على متن الرحلة الافتتاحية المغادرة إلى بريشتينا.

وأقيم حفل استقبال في مطار آدم يشاري الدولي في بريشتينا بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا وغير المقيم في كوسوفو فيصل حفظي، وسفير جمهورية كوسوفو لدى المملكة العربية السعودية لوزيم مييكو، والرئيس التنفيذي لمطار آدم يشاري الدولي، كما افتُتح مكتب طيران ناس في بريشتينا في حفل حضره سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين .

ومن شأن إضافة بريشتينا إلى شبكة طيران ناس المتنامية أن تمنح ضيوف بيت الله الحرام من كوسوفو ودول البلقان فرصة لتأدية العمرة، وزيارة المدينة المنورة، وبقية ربوع المملكة للتعرف على تاريخها وشعبها وعلى معالمها السياحية الجذابة مثل الدرعية والعلا والبحر الأحمر. يأتي ذلك في إطار خطة طيران ناس للنمو والتوسع، والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

