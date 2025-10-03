Icon

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير Icon القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي Icon المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا Icon القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في عسير Icon درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ43 مئوية والسودة 12 Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور سفارتي البلدين

طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٥ مساءً
طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض والعاصمة الكينية نيروبي، اعتبارًا من الثاني من أكتوبر، لتوسيع شبكته في السوق الأفريقية بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران، ويتواءم مع رؤية 2030.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين وجهة البحر الأحمر والدمام

طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين وجهة البحر الأحمر والدمام

طيران ناس يدشن منطقة تسجيل المسافرين الأطفال وعائلاتهم في مطار الرياض

طيران ناس يدشن منطقة تسجيل المسافرين الأطفال وعائلاتهم في مطار الرياض

بدأ الطيران الاقتصادي الرائد، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، ليضيف العاصمة الكينية إلى قائمة وجهات طيران ناس في شرق أفريقيا، والتي تشمل أديس أبابا وعنتيبي وجيبوتي.

أقيم حفل تدشين الرحلة الأولى إلى نيروبي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم 2 أكتوبر، بحضور سفير جمهورية كينيا لدى المملكة محمد روانكيه، وممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض. وتم الترحيب بالضيوف المسافرين على متن الرحلة المغادرة إلى نيروبي بالهدايا.

وأقيم حفل استقبال في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان، كما افتُتح مكتب طيران ناس في نيروبي في حفل حضره سفير خادم الحرمين الشريفين.

وإضافة كينيا، أكبر اقتصاد في شرق ووسط أفريقيا، إلى شبكة طيران ناس يتوافق مع خطة النمو والتوسع للطيران الاقتصادي الرائد، والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو
السعودية اليوم

طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين...

السعودية اليوم