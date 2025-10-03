طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض والعاصمة الكينية نيروبي، اعتبارًا من الثاني من أكتوبر، لتوسيع شبكته في السوق الأفريقية بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران، ويتواءم مع رؤية 2030.

بدأ الطيران الاقتصادي الرائد، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، ليضيف العاصمة الكينية إلى قائمة وجهات طيران ناس في شرق أفريقيا، والتي تشمل أديس أبابا وعنتيبي وجيبوتي.

أقيم حفل تدشين الرحلة الأولى إلى نيروبي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم 2 أكتوبر، بحضور سفير جمهورية كينيا لدى المملكة محمد روانكيه، وممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض. وتم الترحيب بالضيوف المسافرين على متن الرحلة المغادرة إلى نيروبي بالهدايا.

وأقيم حفل استقبال في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان، كما افتُتح مكتب طيران ناس في نيروبي في حفل حضره سفير خادم الحرمين الشريفين.

وإضافة كينيا، أكبر اقتصاد في شرق ووسط أفريقيا، إلى شبكة طيران ناس يتوافق مع خطة النمو والتوسع للطيران الاقتصادي الرائد، والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.