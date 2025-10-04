طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الدمام ودمشق

الرياض – 04 أكتوبر 2025: دشّن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، أولى رحلاته المباشرة بين الدمام ودمشق، اعتبارًا من 3 أكتوبر، بما يعزز الربط الجوي بين البلدين الشقيقين بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران ويتواءم مع مستهدفات رؤية 2030.

وبدأ طيران ناس في الثالث من أكتوبر تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار دمشق الدولي، وذلك بعد أن أصبح في يونيو من العام الجاري أول شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها إلى دمشق، وحاليا يشغل الطيران الاقتصادي الرائد 14 رحلة أسبوعية من الرياض وجدة إلى دمشق، بواقع رحلة مباشرة يومياً من الرياض، وكذلك من جدة.

وأُقيم حفل تدشين في مطار الملك فهد الدولي بالدمام يوم الثالث من أكتوبر، بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الدمام. وتم استقبال المسافرين على متن الرحلة الافتتاحية المغادرة إلى دمشق بالترحيب والهدايا.

وكان طيران ناس، أعلن إطلاق أول رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق في الخامس من يونيو الماضي، ليضيف العاصمة السورية إلى شبكته المتنامية، وفقًا لخطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وطيران ناس هو الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، ويشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.