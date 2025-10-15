طيران ناس يدشن أول منطقة لتسجيل المسافرين الأطفال وعائلاتهم في مطار جدة

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، تدشين أول منطقة مخصصة لإنهاء إجراءات سفر الأطفال وعائلاتهم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بعد إطلاق المبادرة مؤخرًا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لأول مرة على مستوى شركات الطيران في المملكة، مما يؤكد التزام طيران ناس بتقديم تجربة سفر ممتعة وجذابة للصغار وذويهم.

وقد صُممت مناطق الخدمة الجديدة ذات الألوان الزاهية لتسهيل إنهاء إجراءات سفر الأطفال وعائلاتهم، وتقليل أوقات الانتظار، وتمكين العائلات من بدء رحلتهم بسهولة. وتُعدّ هذه المبادرة الرائدة استجابةً مباشرة لطموحات العملاء، وتعكس تركيز طيران ناس المستمر على ابتكار الخدمات ورضا العملاء.

وتحت شعار “خلهم أبطال سفرتهم”، استقبلت منطقة الخدمة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أوائل مسافريها من الأطفال وذويهم اليوم حيث استمتعوا بمزاياها التي لا تقتصر على السرعة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى توفير بداية مريحة ومبهجة لتجربة سفرهم ، في إطار استراتيجية طيران ناس الأوسع نطاقًا لتعزيز مكانته كشركة الطيران الاقتصادي المفضلة للسفر العائلي في المنطقة.

وتقدم هذه المبادرة الرائدة منصة مصممة خصيصًا لتناسب طول الأطفال، مزينة بشعار طيران ناس الملون وصور تميمة الكابتن فرناس. وفضلًا عن سرعة الإجراءات، تم تجهيز مناطق الخدمة الجديدة بموظفين مدربين تدريباً خاصاً للتعامل مع احتياجات المسافرين من العائلات، بما في ذلك التعامل مع مقاعد الأطفال وعرباتهم، والأمتعة الزائدة المتعلقة بالسفر مع الأطفال الرضع، وتقديم بطاقات صعود مصممة خصيصا للصغار.

وتُعدّ خدمة إنهاء إجراءات سفر الأطفال وعائلاتهم جزءًا من التزام طيران ناس بتوفير تجربة سفر شاملة لجميع فئات المجتمع. ويعتزم الطيران الاقتصادي الرائد توسيع نطاق هذه الخدمة الجديدة في المزيد من وجهات طيران ناس الرئيسية المحلية والدولية خلال الأشهر المقبلة، مما يُحسّن تجربة العملاء بشكل عام.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الألكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.