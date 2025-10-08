طيران ناس يطلق مسارًا جديدًا بين موسكو وجدة بواقع 3 رحلات أسبوعية بدءًا من 23 ديسمبر

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق مسار جوي جديد بين موسكو وجدة اعتبارًا من 23 ديسمبر، مما يعزز الربط الجوي بين مختلف المدن السعودية والعاصمة الروسية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي، ضمن خطة طيران ناس للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.

ويبدأ طيران ناس في 23 ديسمبر تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار فنوكوفو الدولي في موسكو ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق طيران ناس في أغسطس أول رحلات مجدولة بين موسكو والرياض من قبل شركة طيران سعودية، مع التزام بمزيد من التوسع في الوجهات والمسارات لتوفير المزيد من خيارات السفر الموثوقة والمواتية لضيوفه ضمن جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين. يأتي هذا الإعلان في إطار التعاون المستمر بين طيران ناس والهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي في تنفيذ مبادرات تسويقية تهدف إلى تحفيز حركة السفر إلى المملكة، بما في ذلك الترويج لرحلة موسكو – جدة عبر حملات دولية موجهة.

ويأتي التوسع في السوق الروسي في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.