ظهور شواطئ رملية بالإسكندرية يثير القلق

تفاجأ سكان وزوار الإسكندرية خلال الساعات الماضية بانحسار مياه البحر في عدد من الشواطئ، ما كشف عن مساحات واسعة من الرمال وأثار تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان الأمر ينذر بخطر.

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أوضح أن المشهد طبيعي تمامًا ولا يدعو للقلق، مشيرًا إلى أنه مرتبط بدورة المد والجزر التي تتأثر بحركة القمر والشمس، إضافة إلى عوامل مناخية مثل التغير في الضغط الجوي.

الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية، قال إن انخفاض منسوب المياه يُعد من الظواهر المعتادة، حيث يتكرر المد والجزر بشكل يومي، ويصبح أكثر وضوحًا عند اكتمال القمر أو اختفائه في طور المحاق. وأضاف أن ارتفاع الضغط الجوي يؤدي أحيانًا إلى تراجع مؤقت في مستوى سطح البحر، وهو ما يعرف علميًا بـ “التأثير البارومتري العكسي”.

وأكد حمودة أن عودة المياه إلى مستواها الطبيعي تتم في الوقت المحدد دون أي تأثير سلبي على الشواطئ أو المدينة، لافتًا إلى أن المعهد يرصد بشكل مستمر جميع الظواهر البحرية باستخدام أجهزة ونماذج دقيقة تضمن متابعة أي تغيرات محتملة.

وبحسب المعهد، فإن ما شهدته شواطئ الإسكندرية يأتي ضمن التقلبات الطبيعية المتوقعة ولا يمثل تهديدًا للسكان أو المنشآت الساحلية.