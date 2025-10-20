Icon

عادات صحية بعد الـ 60 تعزز الصحة والمناعة

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٦ مساءً
عادات صحية بعد الـ 60 تعزز الصحة والمناعة
المواطن - فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة أجريت في كندا، أنه يمكن لكبار السن استعادة الصحة أو “الرفاهية المثالية” باتباع نمط حياة صحي مدة 3 أعوام، حتى لو بعد الـ 60 من العمر.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن في الـ 60، أو أكثر حول العالم من 12% في 2015 إلى 22% بحلول 2050.

تعريف الرفاهية المثالية

وقال فريق البحث من جامعة تورنتو إن “الرفاهية المثالية” هي التحرر من القيود في الأنشطة اليومية، وغياب الأمراض النفسية الشديدة، ومشاكل الذاكرة، أو الألم المُنهك، ووجود دعم اجتماعي قوي. كما تشمل مستويات عالية من الصحة البدنية، والنفسية، والسعادة، والرضا عن الحياة، بغض النظر عن عدد الأمراض المزمنة التي قد يُعاني منها الشخص”.

ووفقا لـ”مديكال نيوز توداي”، حلل الباحثون بيانات صحية من أكثر من 8000 من كبار السن الذين شاركوا في الدراسة الطولية الكندية للشيخوخة. وكان عمر المشاركين فيها 60 عامًا أو أكثر عند التحاقهم بالدراسة، ولم يستوفوا معايير “الرفاهية المثالية”.

نمط الحياة الصحي

واكتشف الباحثون أن المشاركين الذين اتبعوا عوامل نمط حياة صحي محددة، مثل النشاط البدني، والامتناع عن التدخين، والنوم الجيد، والوقاية من الأمراض المزمنة، مثل داء السكري، أو هشاشة العظام، زادت فرصهم في استعادة صحتهم المثلى خلال الأعوام الثلاثة.

وكان الذين تمتعوا بصحة نفسية وعاطفية جيدة في بداية الدراسة أكثر عرضة بنحو 5 مرات لتحقيق أفضل مستويات الرفاهية بعد 3 أعوام، ما يبين أهمية التدخلات المبكرة التي تدعم الصحة النفسية.

 

