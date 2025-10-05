عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست

تشهد المناطق الجبلية في التبت الصينية حالة طوارئ مستمرة، بعد أن تسببت عاصفة ثلجية قوية في محاصرة نحو ألف شخص عند المنحدر الشرقي من جبل إيفرست، أعلى قمم العالم.

وبحسب وسائل إعلام رسمية صينية، فقد بدأ تساقط الثلوج الكثيف منذ يوم الجمعة واستمر حتى مساء السبت، ما أدى إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مواقع التخييم على ارتفاع يزيد عن 4900 متر فوق سطح البحر، وتعذر وصول الإمدادات إلى العالقين في المنطقة.

وتشارك فرق إنقاذ متخصصة إلى جانب مئات من القرويين المحليين في جهود مكثفة لإزالة الثلوج وفتح الطرق الجبلية الوعرة، وسط ظروف مناخية صعبة وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وفي الجانب الآخر من الحدود، تواجه نيبال أوضاعًا مأساوية نتيجة أمطار موسمية غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات جارفة، أودت بحياة ما لا يقل عن 47 شخصًا منذ يوم الجمعة. كما أفادت السلطات بمصرع 35 شخصًا في انهيارات أرضية بإقليم إيلام شرقي البلاد قرب الحدود الهندية، إضافة إلى فقدان تسعة آخرين جرفتهم السيول، ومصرع ثلاثة أشخاص آخرين بسبب صواعق برق في مناطق متفرقة.

ولا تزال السلطات في الصين ونيبال تواصل أعمال البحث والإنقاذ في ظل تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية القاسية خلال الأيام المقبلة، مما يعقّد جهود الوصول إلى المناطق المتضررة ويزيد المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.