عبدالعزيز بن سعود يبحث التعاون الأمني مع وزير داخلية رومانيا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية رومانيا كاتالين بريدويو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سُبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

فيما حضره من الجانب الروماني، وزير الدولة للدفاع المدني وحالات الطوارئ رائد عرفات، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة سيباستيان ميتراكي، والمدير العام للإدارة العامة للحماية والمعلومات في وزارة الداخلية الرومانية سيلفيو دوميتراش.